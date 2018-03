O Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM realiza, em 2018, a segunda edição do Rally Universitário Floripa, a Maratona Cinematográfica em que estudantes de Cinema, Comunicação e Institutos de Formação Audiovisual do Mercosul tem o desafio de produzir um curta-metragem em 100 horas contínuas durante o festival.

As inscrições são individuais e cada candidato deve escolher a área que deseja atuar entre: Direção, produção, direção de fotografia, som e edição. Não precisa ter experiência profissional, mas a organização gostaria de conhecer um pouco mais os candidatos e, para isso, pede para anexar trabalhos realizados mesmo que em outras funções que podem ter sido realizados em aula e produções independentes.

Serão selecionados 25 estudantes que serão divididos em 5 grupos de trabalho. A criação do roteiro será coletiva, após receberem o tema durante a cerimônia de abertura do FAM, no dia 19 de junho.

O objetivo é incentivar, promover a atividade de produção cinematográfica e o intercâmbio de conhecimento entre os estudantes dos países do Mercosul.