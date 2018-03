A Agência Nacional do Cinema – ANCINE lançou, no site do Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA, uma nova ferramenta de apresentação dos dados de Bilheteria em Salas de Exibição de 2018: o painel interativo “Resultados do Cinema Brasileiro”.

O painel permite que os agentes de mercado, pesquisadores e demais interessados, filtrem e busquem a informação com agilidade e com o máximo grau de profundidade dos dados disponíveis atualmente. Em uma solução tecnológica altamente intuitiva, interativa e focada no usuário final, é possível, por exemplo, pesquisar rapidamente a bilheteria de um único filme ou um grupo de filmes, em um dia específico em qualquer município do país.

O painel está divido em 5 seções. A primeira apresenta os dados gerais de bilheteria do ano corrente, com os totais de público e renda e os resultados dos filmes brasileiros. São apresentadas também as variações em relação ao ano anterior e um gráfico comparativo com os resultados de 2017. As duas seções seguintes mostram os rankings completos de filmes exibidos e de suas respectivas distribuidoras, além de disponibilizar uma série de ferramentas de filtro e busca.

Logo em seguida, o painel apresenta os resultados de bilheteria em Mapas Interativos. Ao selecionar partes do mapa, o usuário pode ver resultados pelos Estados brasileiros, inclusive os rankings de município, complexos e grupo exibidores. A última seção, apresenta o mapa de participação brasileira, o que permite visualizar os Estados, municípios, complexos e grupos exibidores que apresentam melhor performance de filmes nacionais.

Os dados são enviados pelos distribuidores através do Sistema de Acompanhamento de Distribuição em Salas Detalhado. A consolidação dos dados e a elaboração do painel interativo é realizado pela Superintendência de Análise de Mercado da ANCINE.

Os dados serão atualizados mensalmente. Clique aqui e confira os dados de janeiro de 2018 já disponíveis no site do OCA.