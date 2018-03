Depois de ter um episódio distribuído gratuitamente na internet, a série de comédia “Alce & Alice” chega à televisão em abril, no canal de TV por assinatura Prime Box Brazil. Produzida pela Verte Filmes e com direção de Diego Barrios e Tiago Rezende, a série de quatro episódios estreia no próximo dia 3, às 21h.

A comédia mostra o jovem William, interpretado por Thiago Prade, determinado a tornar-se autor de séries de televisão, após inúmeros outros fracassos. Sempre financiado pela mãe, a senadora Tânia Alvarez (Aurea Machado), ele se une a Alice (Kaya Rodrigues), uma jovem e inexperiente estudante de cinema, que entende do assunto; e Stive (Gabriel Faccini), um ator desempregado de talento questionável, que se comporta como uma celebridade mesmo sem nunca ter atuado em nenhuma produção relevante.

O primeiro projeto da recém-fundada produtora de William é bastante ousado: uma série sobre um triângulo amoroso entre um casal de meia idade e um alce. A partir daí, muita confusão acontece e o que era só uma diversão para três jovens entediados vira um caso de polícia.

Além do elenco principal, formado por Thiago Prade, Kaya Rodrigues e Gabriel Faccini, a produção conta com Eduardo Mendonça, Rafael Tombini, Aurea Machado, Lucas Kodiak, Liane Venturella e a participação especial do cineasta Jorge Furtado, consagrado no Emmy e no Festival de Berlim, em sua estreia frente às câmeras.

A segunda temporada da série já está garantida e deve estrear com exclusividade na tela do Prime Box Brazil em 2019, no canal 656 da NET/Claro TV, 109 da Vivo TV e 85 da Oi TV.