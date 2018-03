O Canal Universal estreará no dia 18 de março, às 23h, a primeira temporada de “Rotas do Ódio”, série de investigação que acompanha os desafios de uma delegacia especializada no combate aos crimes de ódio. O drama é uma coprodução entre a Panorâmica, a Modo Operante e a NBCUniversal International Distribution. “Rotas do Ódio” contará com duas temporadas com cinco episódios cada. A segunda temporada está prevista para o mês de setembro.

Dirigida por Susanna Lira, a série é livremente inspirada no trabalho realizado pela Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI) de São Paulo. A atriz Mayana Neiva interpreta Carolina Ramalho Chagas, uma delegada que luta contra esses delitos e busca por justiça. André Bankoff, Antonio Saboia, Pathy Dejesus, Rafael Losso, Michel Joelsas, Renata Peron, Marat Descartes, Naruna Costa e Eduardo Semerjian também fazem parte do elenco.

O roteiro da série é assinado por Susanna Lira, também criadora da série, Marco Borges e Bruno Passeri. Márcio Schoenardie também está à frente da direção, ao lado de Susanna. A produção contou com a consultoria de texto de Barry Schkolnick, conceituado roteirista americano, com passagem prévia pelas famosas séries “The Good Wife” e “Law & Order”.

A trama se desenvolve a partir da investigação a respeito da morte de Jaqueline (Pathy Dejesus), uma jovem moradora da periferia. O crime tem conotação de ódio e, para a delegada Carolina Ramalho Chagas (Mayana Neiva), um dos suspeitos do homicídio pode ser Gustavo Zooter, também conhecido como Jason (André Bankoff), que acumula passagens pela delegacia e lidera uma gangue. A cada episódio, Carolina desvenda mais uma peça deste intrincado quebra-cabeça ao lado de seus companheiros, a perita criminal Ana Paula Guerra (Naruna Costa), o agente Teodoro Castro (Marat Descartes) e o chefe de operações Julio Pedrazza (Antonio Saboia).