Estão abertas as inscrições de filmes brasileiros para seleção e exibição na 13ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que acontece de 13 a 18 de junho, e para a 12ª CineBH – BH International Film Festival, que está prevista para 28 de agosto a 2 de setembro. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo site, até 25 de abril, às 23:59 horas, horário de Brasília.

A Universo Produção institui o processo unificado de inscrição de filmes para os eventos audiovisuais que integram o Cinema sem Fronteiras 2018 visando a otimização de tempo e recursos, tanto para a produção dos eventos quanto para os realizadores. Portanto, ao inscrever o filme para 13ª CineOP, o candidato também pode optar também pela inscrição para a 12ª CineBH. Ao preencher a ficha de inscrição, o candidato deve assinalar em quais mostras deseja inscrever o seu filme.

Os interessados devem consultar o regulamento para obter as especificidades e informações de cada evento, realizar o cadastro e preencher o formulário disponível no site da Universo Produção, universoproducao.com.br. Após o preenchimento do formulário, o filme entrará na seleção oficial e será avaliado pela curadoria. Não há necessidade de postagem da cópia física.

Para a 13ª CineOP e 12ª CineBH, serão aceitas inscrições de longas, médias e curtas brasileiros, finalizados a partir de 2017, e que não tenham sido inscritos em edições anteriores do evento.