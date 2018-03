Desde que foi lançado nos Estados Unidos, em 2015, Simon vs. a Agenda Homo Sapiens se tornou um fenômeno entre os leitores jovens. Aclamado pela crítica internacional, o romance de estreia da americana Becky Albertalli encabeçou a maioria das listas de melhores livros juvenis do ano, entre elas as da Amazon e da Teen Vogue. Em março deste ano, a história ganha uma adaptação para o cinema, chamada Com Amor, Simon — cujo elenco conta com nomes como Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel e Katherine Langford —, e uma nova edição da Intrínseca, com o título do filme e capa inspirada no pôster.

A trama acompanha Simon Spier, um adolescente gay de dezesseis anos que não consegue achar o melhor momento para contar aos amigos e à família sobre essa parte tão importante de sua vida. Tudo se torna mais complicado quando um de seus colegas de escola, Martin, descobre que ele anda trocando e-mails com Blue, um menino cuja verdadeira identidade ele desconhece, mas por quem sente que está se apaixonando. Para evitar que seu segredo seja exposto, Simon decide ceder à chantagem de Martin, enquanto continua mandando mensagens para o garoto que vem ocupando seus pensamentos.

Indicado a diversos prêmios internacionais, como o National Book Award, o livro apresenta personagens e situações que fogem dos clichês e trata de questões delicadas ligadas à autoaceitação e à autodescoberta com muito bom humor. A adaptação cinematográfica, que estreia no Brasil no dia 22 de março, marca a primeira atuação de Greg Berlanti na direção, após produzir séries de sucesso como Supergirl, Flash, Brothers & Sisters e Dawson’s Creek.

Sobre a autora: Becky Albertalli é formada em psicologia, o que lhe proporcionou o privilégio de trabalhar com muitas crianças e adolescentes e, durante sete anos, ser orientadora de um grupo de apoio em Washington para jovens com não conformidade de gênero. Mora em Atlanta com o marido e os dois filhos. Também é autora de Os 27 Crushes de Molly.

Com Amor, Simon

Autora: Becky Albertalli

Tradução: Regiane Winarski

Editora: Intrínseca

Páginas: 272

Preço: R$ 34,90 / E-book: R$ 22,90