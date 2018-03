“Encantados”, novo filme de Tizuka Yamasaki, o 12º longa de sua carreira, estreia dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, nas salas de cinema do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Recife.

A diretora conta a história real de Zeneida Lima, que enfrentou os pais para seguir seu dom espiritual, e também a sociedade para levar adiante seus ideais, a defesa da natureza e a fundação de um instituto na Ilha do Marajó, com um programa educacional para atender crianças da periferia da região.

Por suas crenças e convicções, ela sofreu preconceito, mas, certa de sua missão, transpôs barreiras e tornou-se uma líder, uma das importantes personalidades do Estado do Pará e do país. Tizuka sempre retratou mulheres fortes, empoderadas, desde o clássico “Gaijin”, passando pelo sucesso juvenil “Lua de Cristal” e pela libertária Anayde Beiriz de “Parahyba Mulher Macho”, até o documentário “Tomie” que realizou sobre a artista Tomie Ohtake.

Inspirada pelo livro “O Mundo Místico dos Caraúnas da Ilha do Marajó”, a diretora fez uma livre adaptação da história de Zeneida, focando num momento crucial de sua vida: a transição da menina para a adolescência, em que seus dons para curar com elementos da natureza se afloram em meio a um turbilhão de sentimentos e questionamentos característicos dessa fase da vida e a descoberta do primeiro amor.

Interpretada por Carolina Oliveira, Zeneida é a mais velha de oito irmãos, que moram com a mãe, Zezé (Letícia Sabatella), e com Cotinha (Dira Paes), uma cabocla, filha de criação da família, em Belém. No entanto, o advogado Angelino (José Mayer), pai dos oito filhos que teve com Zezé, sua amante, não quer que sua vida “clandestina” prejudique a carreira política e, por isso, decide mandar toda a família para sua fazenda na Ilha de Marajó. Zeneida parte de Belém a contragosto, mas é na ilha que a adolescente vai vivenciar uma série de descobertas transformadoras.

Lá ela conhece Antônio (Thiago Martins), um ser da natureza, um encantado. Esse amor, no entanto, não é aceito pelos pais, pois somente Zeneida pode vê-lo. Para os pais, Antônio pertence ao imaginário da filha. Acham que ela está enlouquecendo. Além disso, Zeneida precisa enfrentar os próprios conflitos, anseios e dúvidas, e desenvolver suas habilidades espirituais, com a ajuda do mestre Mundico (Ângelo Antônio) e de Cotinha, a única na casa que a entende.

“Encantados” é uma coprodução entre Globo Filmes e Scena Filmes. A distribuição é da da Riofilme, sob o comando de Marco Aurélio Marcondes. O filme traz ainda no elenco Anderson Muller, além das participações especiais de Laura Cardoso e Cássia Kis Magro.

O longa, que teve pré-estreia no Pará no final de 2017, foi premiado na 38ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na categoria Festival da Juventude. Tizuka também conquistou o prêmio de melhor diretora pelo filme, no 31º Festival de Cinema de Trieste, na Itália.