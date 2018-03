No ano em que o Brasil será o país homenageado no célebre Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, na França, o Estúdio Escola de Animação (EEA) se prepara para iniciar o sexto ano de atividades. Jovens entre 16 e 24 anos, do Rio e Grande Rio, podem concorrer a uma das 45 vagas que serão abertas em três turmas. As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente pelo site www.estudioescola.com.br.

Realizado desde 2012, pelo Copa Studio e pela Baluarte Cultura, o EEA foi pensado para oferecer uma primeira experiência na área aos jovens cariocas em busca vocacional.

Em 2018, 14 ex-alunos do Estúdio Escola de Animação atuam profissionalmente no setor no Brasil, em importantes estúdios de animação como 2DLab, Birdo Studio e Combo Studio.

O curso reproduz o ambiente e o funcionamento de um estúdio profissional e abrange as diversas funções de uma produção, para além do desenho. Em aulas teóricas e práticas, entram no currículo itens como Roteiro, Edição, Storyboard, Animação e Ilustração, abrindo um vasto leque de possibilidades de criação. Ao final, as turmas apresentam os curtas de animação em um evento aberto ao público.

As aulas começam em maio e têm duração de cinco meses, no Centro do Rio de Janeiro. O curso é inteiramente gratuito, com transporte e lanche financiados pelo Estúdio Escola de Animação.

Desde a sua primeira edição, mais de 200 jovens aprenderam diferentes técnicas de animação, tanto digitais quanto analógicas. Ao todo, foram produzidos 19 curtas metragens de animação, totalizando 12 participações em festivais (incluindo o AnimaMundi em 2013, 2014, 2015 e 2017) e dois prêmios.

O Estúdio Escola de Animação é patrocinado pela Halliburton e pelo Governo Federal, via Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, MobiCare, Wilson Sons e Wilson Sons Ultratug Offshore, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS. O projeto conta ainda com parceria institucional da Toon Boom Animation para fornecimento dos softwares de animação.