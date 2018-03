O festival Goiamum Audiovisual confirma a data de sua 9ª edição para o período de 6 a 10 de junho, em Natal/RN. Realizado pela Casa de Produção em parceria com a Ong Olhares e consultoria do produtor William Hinestrosa, o festival terá a acessibilidade e a integração cultural como temáticas, mantendo o perfil formador/difusor que sempre orientou o festival ao longo de sua trajetória.

As inscrições para a Curta Goiamum – Mostra Competitiva de Curtas – Programa Nacional e Estadual estão abertas até 15 de abril. Para os curtas do RN, concorrem as produções finalizadas a partir de 2015 (em qualquer gênero e temática). Já o Nacional, para filmes realizados em 2017. Também estão abertas as inscrições para a Mostra Desentoca – não competitiva, que abre espaço para produções audiovisuais do Rio Grande do Norte com menos acesso aos canais exibidores. Com sessões contínuas, a Desentoca promove a inclusão audiovisual. Já a competitiva é destinada as produções novas e nesse passará por curadoria técnica.

O Goiamum Audiovisual vai abordar a acessibilidade para além dos debates, inserindo uma parcela da população quase sempre excluída das agendas culturais em razão da condição física. Para isso, foram planejadas ações que contarão com recursos de audiodescrição e tradução ao vivo em Libras (língua dos sinais) em palestras e exibições. Difusão, formação, acervo e memória também reforçam os pilares do Goiamum Audiovisual. Para esta edição, estão programadas oficinas técnicas de cinema, além das mostras competitivas nacionais e locais, exibições especiais, experiências audiovisuais, exposições, mostras inéditas seminários e debates sobre diversos temas do cinema brasileiro atual. A programação completa será anunciada dia 4 de abril, às 10h, no Museu Café Filho (Rua da Conceição, Cidade Alta). Na ocasião, será lançado o edital para agentes formadores interessados em participar do Goiamum Abraça.