Estão abertas as inscrições, até o dia 8 de maio, para a participação nas mostras competitivas do IV PirenópolisDoc – Festival de Documentário Brasileiro. O festival acontecerá no Cine Pireneus, na cidade de Pirenópolis, em agosto.

No ano passado, o PiriDoc, como é carinhosamente conhecido, recebeu mais de 540 inscrições de todas as regiões do país, entre curtas, médias e longas-metragens. Completando quatro anos de existência, o festival se consolida como um dos mais importantes do gênero no Brasil.

Para participar, os realizadores devem inscrever suas obras pelo site www.pirenopolisdoc.com.br e escolher entre as categorias: Mostra Competitiva Nacional de Documentários de Longa ou Média-metragem (a partir de 31 min.); Mostra Competitiva Nacional de Documentários de Curta-Metragem (até 30 min.); ou Mostra Competitiva Regional. Podem ser inscritos filmes e vídeos documentários realizados no Brasil ou em coprodução do Brasil com outros países, e finalizados a partir de janeiro de 2017. O regulamento completo se encontra disponível no site e a inscrição é gratuita.

Compondo a programação do festival junto com as Mostras Competitivas Nacional e Regional, o PirenópolisDoc realiza, a cada edição, o Programa Primeiro Corte – PPC, um dos únicos laboratórios no Brasil totalmente dedicado a projetos de documentários na fase de montagem. O grande diferencial do Programa Primeiro Corte está em ser um laboratório que vai muito além da técnica, mas que prioriza e proporciona oportunidades de reflexões profundas sobre o conteúdo de cada obra. E, este ano, o programa receberá, não apenas um consultor de conteúdo, como também um consultor de mercado, para falar sobre questões importantes como a distribuição das obras e o mercado de audiovisual no Brasil. Além do PPC, também faz parte da programação o Curso de Formação em Cinema Documentário, sempre com convidados especiais. Ano passado, o homenageado foi o cineasta Jorge Bodanzky, que dirigiu o curso de formação. A participação em todas as atividades é gratuita e aberta ao público, mas com vagas limitadas, e o período de inscrições, bem como os convidados deste ano, serão divulgados em breve no site do festival.