A HBO confirma presença no Rio Creative Conference 2018, Rio2C, e anuncia a participação de Amy Gravitt, vice-presidente executiva de programação da HBO. À frente das séries originais de comédia do canal, como Veep, Silicon Valley e Divorce, ela comanda, no dia 6 de abril, o painel “Comédia & Culturas”, que será mediado por Roberto Rios, vice-presidente Corporativo de Produções Originais na HBO Latin America.

Em sua primeira visita ao país, Amy falará sobre o processo e desenvolvimento de comédias originais, as especificidades narrativas de diferentes culturas que demandam conhecimento local e como internacionalizar o gênero.

O presidente corporativo de networks da HBO Latin America, Luis Peraza, também participa do evento. Durante o painel “Conteúdo Premium na América Latina”, em 5 de abril, ele abordará as estratégias de programação e desenvolvimento de séries originais. Além disso, contará como a HBO está impulsionando a revolução de séries de ficção no Brasil e no resto da região, com alta qualidade de produção e temas que fazem parte da identidade local, além de como o canal tem levado esse conteúdo inovador para fora da América Latina.

O Rio2C incorpora a experiência das sete edições prévias do RioContentMarket, o maior encontro de negócios da América Latina entre produtores independentes, profissionais de televisão e mídias digitais, e passa a englobar música e inovação. O evento será realizado de 3 a 8 de abril na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro.