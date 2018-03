Sucesso no país e no exterior, a série original da HBO no Brasil será lançada no dia 18 de março, no canal HBO. O Negócio acompanha a rotina de Karin (Rafaela Mandelli), Luna (Juliana Schalch), Magali (Michelle Batista) e Mia (Aline Jones), garotas de programa de luxo que se destacam no mercado. Elas colocaram em prática diversas estratégias de marketing que aprenderam e, com isso, não só conquistaram espaço no mercado como também criaram a bem-sucedida empresa “Oceano Azul”.

O lançamento será simultâneo na HBO em mais de 50 países na América Latina, Europa e Estados Unidos. No Brasil, a produção original da HBO Latin America estreia às 21h.

Nesta quarta e última temporada, Karin decide tornar a sua história pública para combater o preconceito contra as garotas de programa. Para isso, enfrentará a oposição dos setores mais conservadores pelos direitos das mulheres e dos grupos marginalizados da sociedade de modo geral.

No primeiro episódio, Karin está prestes a lançar um livro expondo sua história. Luna, Magali, Mia e Ariel (Guilherme Weber) precisam revelar a verdade para suas famílias. Uma tarefa mais difícil do que parece.

Composta por 12 episódios, a temporada final traz à tona diversas questões familiares e apresenta a luta de Karin para combater o preconceito contra as garotas de programa. Enquanto ela enfrenta os setores mais conservadores da sociedade, as outras meninas tentam realizar o sonho de Karin de construir um hotel de luxo monumental. Com humor, drama, romance e sexo conduzindo a trama, o desfecho dessa história promete ser surpreendente.

A série traz novidades no elenco. Eduardo Moscovis, Rodrigo Pandolfo, Dalton Vigh, Erom Cordeiro, Leo Moreira Sá, Rodrigo Pavon e Carolina Borelli se juntam aos protagonistas, com papeis de destaque na história. Além disso, a modelo Talytha Pugliesi faz uma participação especial nesta temporada.

Eduardo Moscovis interpreta o charmoso e conservador âncora de um programa de televisão chamado “Confronto”. Rodrigo Pandolfo entra na série no papel de Camilo, o melhor amigo de infância de Oscar (Gabriel Godoy). Dalton Vigh vive Rodolfo Sherman, um promotor vaidoso e ambicioso, defensor “da moral e dos bons costumes”.

Erom Cordeiro é Guga, um praticante experiente do poliamor. Leo Moreira Sá, por sua vez, aparece como Fran, um homem trans. Já Rodrigo Pavon interpreta o advogado criminalista Zaidan, enquanto Carolina Borelli dá vida à Debbie, uma garota de programa que tem talento para cozinhar.

O Negócio é produzida por Roberto Rios e Luis Peraza, da HBO Latin America Originals. Criada por Luca Paiva Mello e Rodrigo Castilho, a série conta com direção geral de Michel Tikhomiroff e direção de Julia Jordão, da Mixer.

Assinantes HBO podem ver e rever as três primeiras temporadas da série pela plataforma HBO GO (www.hbogo.com.br).