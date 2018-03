Estão abertas, até o dia 20 de abril, as inscrições para o I Anima Ceará – Festival Nordestino de Cinema de Animação, Games e Web, que acontecerá de 23 a 26 de maio, em Fortaleza, no Ceará. Podem ser inscritos filmes brasileiros com duração de até 25 minutos, realizados a partir de janeiro de 2017. No site www.animafestival.com.br, estão disponíveis o regulamento e o formulário de inscrições, que são gratuitas e somente online. Não há limite para o número de filmes concorrentes de cada participante.

O festival surge para levar parte significativa da produção de animação brasileira ao público e profissionais cearenses, visando a inter-relação entre os produtores e realizadores brasileiros e a promoção de novos talentos na área da animação, game e novas mídias, em especial das regiões CONNE (Centro Oeste, Norte e Nordeste). A ideia é também revelar a potência da animação nordestina e dialogar com a ascensão dos espaços da animação brasileira, internamente e ao redor do mundo. Cada vez mais, esses espaços são expandidos, como a intensa produção da animação para TV, games e aplicativos móveis.

Os filmes selecionados vão compor a Mostra Brasileira de Curtas-Metragens de Animação, que foi pensada para promover um panorama geral dos temas discutidos, técnicas e demandas da produção nacional, proporcionando uma compreensão maior sobre os caminhos que a animação brasileira está trilhando e se desafiando no imaginativo e popular recorte do cinema. Podem participar trabalhos de curta-metragem realizados em qualquer técnica de animação, em quaisquer suportes de captação, desde que em Full HD, sem restrição de tema ou gênero. A lista dos selecionados será divulgada até o dia 30 de abril.

Toda a programação será realizada no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com acesso gratuito, e as exibições acontecerão nos três primeiros dias do Anima Ceará. Na noite de encerramento, o Júri da Mostra Brasileira de Curta-Metragem concederá o Troféu Anima Ceará, nas seguintes categorias: Melhor Curta-metragem; Melhor Roteiro; Melhor Produção CONNE; Melhor Trilha Sonora; Melhor produção com temática nordestina – Prêmio de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Além das exibições, o I Anima Ceará traz workshops e mesas redondas. Ao promover todas essas ações, o festival não busca somente exibir trabalhos finalizados, mas também discutir suas produções sob perspectivas de mercado, de público e de valorização da linguagem como uma expressão única e tão fértil quanto a imaginação. Dos filmes e games feitos artesanalmente em 2D às animações totalmente integradas com os benefícios da tecnologia, a animação se permite ganhar diferentes espaços de diálogos.