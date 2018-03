Até o próximo dia 20 de maio, estão abertas as inscrições para o 25º Festival de Cinema de Vitória (FCV). Podem ser inscritos filmes de todo o Brasil, nos formatos de curta e longa-metragem nos diversos gêneros (ficção, documentário, animação, experimental, videoclipe etc). O festival será realizado de 3 a 8 de setembro, em Vitória, e, além das mostras competitivas, contará com lançamentos, debates, oficinas e homenagens. As inscrições são gratuitas e podem ser exclusivamente através do site www.festivaldevitoria.com.br.

Maior evento de audiovisual do Espírito Santo, o Festival de Cinema de Vitória, anualmente, traz para o público capixaba uma seleção com as mais recentes realizações cinematográficas brasileiras e insere o Estado no circuito nacional de festivais de cinema. Para a sua 25ª edição, serão aceitos filmes finalizados em 2017 ou 2018 que tenham sido captados, originalmente, em qualquer tipo de suporte (película, digital etc), porém serão exibidas apenas as produções que possuam cópia formato DCP sem KDM (DCP aberto), MP4 ou MOV H264.

O 25º Festival de Cinema de Vitória contará com diferentes mostras: 8ª Mostra Competitiva Nacional de Longas, 22ª Mostra Competitiva Nacional de Curtas, 7ª Mostra Corsária, 7ª Mostra Foco Capixaba, 8ª Mostra Quatro Estações, 5ª Mostra de Filmes de Animação , 19º Festivalzinho de Cinema, 3ª Mostra Mulheres no Cinema, 3ª Mostra Cinema e Negritude, 2ª Mostra Nacional de Videoclipes e 1ª Mostra Nacional de Cinema Ambiental.

Completam a programação do 25º FCV, o lançamento de longas-metragens nacionais e as aguardadas homenagens a personalidades do Cinema Nacional e ao Homenageado Capixaba Claudio Tovar.

Ao todo, na cerimônia de encerramento do festival, serão anunciadas as obras contempladas com o Troféu Vitória, em cerca de 20 categorias, além de possíveis menções honrosas. A escolha dos filmes premiados será feita por júris formados por profissionais com reconhecida inserção e carreira na área audiovisual.