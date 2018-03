Estão abertas as inscrições para o 6º FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, evento voltado inteiramente ao roteiro de cinema e televisão. O festival, que acontece de 17 a 20 de julho, na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre (RS), promove debates, workshops, pitchings e rodadas de negócios, além de um concurso de roteiro e de uma mostra competitiva de curtas-metragens. O FRAPA é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes, com direção de Leo Garcia e produção executiva de Mariana Mêmis Müller. Inscrições, preços e maiores informações, estão no site frapa.art.br/inscricoes e pelo e-mail frapa@frapa.art.br.

A organização oferece duas opções de pacotes para o festival. O Frapa Completo permite o acesso do participante às mesas de debate, workshops, master class, pitchings, inscrição de até três projetos nas rodadas de negócios, e inscrição de um longa ou piloto de série no concurso de roteiro, com possibilidade de apresentar o projeto em pitching. O Frapa Básico dá direito ao acesso como espectador às atividades da modalidade anterior. Ambos os pacotes têm preços promocionais até 30 de março, mas as inscrições permanecem abertas até o início do evento.

A Mostra Competitiva de Curtas-metragens recebe, até o dia 8 de maio, filmes com até 30 minutos, não exibidos publicamente antes do dia 1º de janeiro de 2017. Os interessados devem preencher o formulário de inscrição no site e enviar o link do filme. Os filmes selecionados para a mostra concorrerão a prêmios nas categorias melhor roteiro, melhor personagem, melhor diálogo, melhor cena, melhor final, melhor título, e melhor roteiro segundo júri popular. Os vencedores ganham uma cópia do software Final Draft.

Já as inscrições para o Concurso de Roteiros vão até o dia 24 de abril. Voltado a roteiros de longa de ficção e piloto de série ainda não produzidos, o concurso vai selecionar dez finalistas de cada categoria que serão apresentados em um pitching aberto durante o festival. Serão premiados dois projetos vencedores do concurso de roteiros e dois do pitching. Os roteiros inscritos devem ter no máximo 120 páginas e estar em formato PDF. Os quatro vencedores receberão uma cópia do Final Draft e prêmios em dinheiro.

Roteiristas podem se inscrever para participar das Rodadas de Negócios, até o dia 17 de maio. Os encontros terão duração máxima de 20 minutos. Os projetos têm formato livre, mas devem ser indicados na inscrição nas categorias ficção ou não-ficção e de obras seriadas ou não. TV Globo, Canal Brasil, Prime Box Brazil, O2 Filmes, TVZero e Vitrine Filmes estão entre os nomes confirmados desta atividade.