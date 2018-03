Estão abertas, até 14 de maio, as inscrições para a Chamada Pública da Linha de Produção de Conteúdos destinados às TVs Públicas, que disponibiliza R$ 70 milhões, em recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, distribuídos igualmente pelas cinco regiões do país. Os investimentos fomentarão a produção de 80 obras audiovisuais brasileiras independentes.

Em sua terceira edição, a Linha tem como objetivo a regionalização da produção de conteúdos audiovisuais independentes para destinação inicial ao campo público de televisão (segmentos comunitário, universitário e legislativo e em emissoras que exploram o serviço de radiodifusão pública e televisão educativa).

As diretrizes da Linha são definidas pelo Comitê Gestor do FSA e pelo Grupo de Planejamento Executivo que inclui além da ANCINE, a Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura, a Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), a Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCCOM) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que fica responsável também pela gestão operacional da chamada pública. Todas as respectivas instituições e associações participam das comissões de seleção responsáveis pela seleção dos projetos, que avaliarão os projetos conforme cada região do país.

Podem apresentar projetos as empresas produtoras brasileiras independentes registradas na ANCINE que tenham sede na região em que se inscreverem, por no mínimo 2 (dois) anos, ou comprovada atuação de sócio nesta região, por igual período.

Os interessados devem preencher e finalizar a inscrição eletrônica disponível no Sistema FSA. Os projetos inscritos precisarão observar obrigatoriamente as descrições das propostas de programação definidas no Anexo I do edital. Os temas propostos estão divididos em blocos:

Bloco 1 (Tema Livre) – 15 obras

5 séries de ficção

5 séries de animação

5 séries documentário

13 Blocos Temáticos - 65 obras