Começaram, em Montevidéu, as filmagens de Veneza, segunda incursão na direção de Miguel Falabella no cinema, 10 anos após Polaróides Urbanas. O filme, também escrito por Miguel e produzido por Júlio Uchôa, da Ananã Produções, tem como coprodutores a Globo Filmes e FM Produções, além de distribuição da Imagem Filmes. Filmado no Uruguai e na Itália, tem como locações principais a Cidade Velha, na capital uruguaia, a Estância Taranco, uma das mais lindas propriedades do país, o bairro de Lezica, além de cenas emblemáticas filmadas em Veneza.

O filme conta a história de Gringa, uma cafetina que tem como sonho reencontrar o único homem que amou. Para realizar seu desejo, as prostitutas que trabalham em seu bordel se unem a uma trupe circense e idealizam um plano que atravessa a realidade para levá-la de encontro ao seu amado.

Veneza é estrelado pela atriz espanhola Carmen Maura, conhecida pelas atuações nos filmes do cineasta Pedro Almodóvar, além de contar com os talentos de Dira Paes, Eduardo Moscovis, Carol Castro, Caio Manhente, Danielle Winits e Georgina Barbarossa, famosa atriz argentina. Com desenho de produção de Tulé Peak e fotografia de Gustavo Hadba, o projeto é uma adaptação da peça homônima do escritor argentino Jorge Accame.