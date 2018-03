De 15 a 21 de março, o CineSesc (Rua Augusta, 2075, Cerqueira César, São Paulo) recebe, pelo sexto ano consecutivo, a Mostra Tiradentes SP, o evento do cinema brasileiro em São Paulo. Novidade desta edição, o Lab Imersão DocBrasil, ministrado pelo curador Cleber Eduardo, vai reunir projetos de documentário em fase de desenvolvimento de roteiro e/ou em pré-produção, em encontros para análise e discussão das propostas de longa-metragem, buscando promover uma imersão nas ideias, escolhas, particularidades e estéticas. Dos 38 inscritos originários de 10 Estados do país – Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo –, 5 foram selecionados pelo professor e curador para integrar o laboratório. São eles: A Pedra do Sino, de Luana Cabral (ES); Borracharia 2 Irmãos, de Tom Laterza (SP); Cais, de Safira Moreira dos Santos (BA); Escrito em Ossos, de Tainá Muhringer (SP); e Mulheres Not Dead, de Marília Cunha (BA).

Dentro da seleção, alguns aspectos chamam a atenção. O primeiro deles é a direção majoritariamente feminina: dos 5 projetos participantes, 4 são dirigidos por mulheres. Proporção que não é reproduzida nas inscrições – dos 38 inscritos, 15 são dirigidos por mulheres e 23 por homens. Ainda destacando o feminino, 3 dos projetos selecionados trazem mulheres e suas perspectivas como protagonistas. O que não quer dizer que não há uma variedade temática, que de fato ocorre, com roteiros que exploram desde as feridas da ditadura militar até o cotidiano de beira de estrada retratado em ‘docuficção’. Outra interessante heterogeneidade observada se dá no que tange os diretores: recém-formados são ladeados por profissionais experientes em outras funções, como montadores e roteiristas, mas todos estão em seu primeiro longa.

Participarão do laboratório dois representantes de cada projeto, o diretor e um produtor. Os encontros serão realizados nas tardes de 16 a 19 de março, no CineSesc.