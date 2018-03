O Instituto NET Claro Embratel acaba de anunciar os finalistas da 3ª edição do Concurso NETLABTV de novas ideias de séries brasileiras. Entre os 785 inscritos neste ano, foram selecionados vinte e quatro projetos originais de sete Estados brasileiros.

Apesar de a maioria ser de São Paulo (nove) e Rio de Janeiro (cinco), destaca-se o Estado da Bahia, que tem três finalistas, seguido de Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal, cada um com dois projetos. Santa Catarina, com um, completa a lista. Em termos de gênero, houve equilíbrio entre os selecionados. No total, são 16 mulheres e 15 homens participando desta etapa do concurso (alguns dos projetos têm mais do que um autor).

Os finalistas estão divididos igualmente em três categorias (oito em cada): Ficção e Não Ficção (variedades, documental, reality show e doc-reality), ambas com foco nas grades dos canais de TV por assinatura e vídeo on-demand, além da categoria Social Video, novidade desta edição, que recebeu roteiros de séries de curta duração destinados às redes sociais e propostos por jovens talentos de universidades, cursos livres, técnicos e ensino médio.

Originalidade, qualidades técnica e artística, além do potencial comercial do projeto, foram os critérios utilizados pela comissão julgadora para seleção dos 24 finalistas. Dentre eles, serão escolhidos os 12 projetos premiados da edição: quatro de Ficção, quatro de Não Ficção e quatro de Social Video.

O público elegerá um vencedor em cada categoria, votando pelo site www.netlabtv.com.br/site/participe/voto-popular, até o dia 9 de março. Os outros nove vencedores (três de cada categoria) serão escolhidos pela comissão julgadora formada por Philippe Barcinski (coordenador das comissões), Carla Ponte (Não Ficção), Haná Vaisman (Não Ficção), David França Mendes (Ficção), Tiago Melo (Ficção), Michel Lent (Social Video) e Nelson Botega (Social Video).

Os 12 vencedores serão anunciados no dia 10 de abril. Eles receberão consultoria de especialistas para o aprimoramento dos roteiros e verba de apoio para o desenvolvimento dos projetos.

Confira a lista dos finalistas da 3ª edição do Concurso NETLABTV:

Social Video

Artífices Do Som: Samba Carioca | Bernardo Marques – Rio de Janeiro/RJ

Bernardo Marques – Rio de Janeiro/RJ De Magrrrla | Carolina Maciel de Arruda – Florianópolis/SC

Carolina Maciel de Arruda – Florianópolis/SC E Aí, Sol? | Ana Carolina Teixeira Lachtermacher – Rio de Janeiro/RJ

Ana Carolina Teixeira Lachtermacher – Rio de Janeiro/RJ Linha 2 | Karla Alessandra Florencio Suarez, Karina Passos de Abreu e Renata Gomes Grota – Rio de Janeiro/RJ

Karla Alessandra Florencio Suarez, Karina Passos de Abreu e Renata Gomes Grota – Rio de Janeiro/RJ Minha Querida Vagina | Fernando Cezar Corrêa Esposito e Ana Julia Alcantara Monteiro Travia – Campinas/SP

Fernando Cezar Corrêa Esposito e Ana Julia Alcantara Monteiro Travia – Campinas/SP Pequeno Grande Mundo | Leilane Brian Penalva Sampaio Fallace – Salvador/BA

Leilane Brian Penalva Sampaio Fallace – Salvador/BA Princesa Carlos | Leonardo Raoni e Julia Fovitzky – São Paulo/SP

Leonardo Raoni e Julia Fovitzky – São Paulo/SP Rogéria – A Santa Travesti | Jorge Prado Capo da Silva – Rio de Janeiro/RJ

Não Ficção

Arte no Prato | Manuel Rolim Andrés e Jussara Ferreira Schmidt – Belo Horizonte/MG

Manuel Rolim Andrés e Jussara Ferreira Schmidt – Belo Horizonte/MG Batalha No Prédio: A Receita Da Boa Vizinhança | Mario Oshiro Junior – Santo André/SP

Mario Oshiro Junior – Santo André/SP Bregay | Henrique Arruda – Recife/PE

Henrique Arruda – Recife/PE Histórias de Liberdade | Gabriel Melin de Campos – Rio de Janeiro/RJ

Gabriel Melin de Campos – Rio de Janeiro/RJ Meu Amigo Bicho | Natalia Rodrigues de Souza Cavalcanti –

Osasco/SP

Natalia Rodrigues de Souza Cavalcanti – Osasco/SP Pães do Mundo | Carolina Venturelli e Erwan Massiot – Brasília/DF

Carolina Venturelli e Erwan Massiot – Brasília/DF Paz Interior | Nicolas Carvalho – São José dos Campos/SP

Nicolas Carvalho – São José dos Campos/SP Tesouro | Marília Cunha e Isaac Donato – Salvador/BA

Ficção