Começaram, no último dia 23 de março, as gravações da série “Chuteira Preta”, do canal de TV por assinatura Prime Box Brazil. Dirigida por Paulo Nascimento (A Oeste do Fim do Mundo, Em teu Nome e Teu Mundo Não Cabe nos meus Olhos, com estreia prevista para maio), a produção terá 13 episódios gravados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e nas cidades da região metropolitana de Eldorado do Sul e Guaíba, entre março e maio.

Imersa no universo do futebol, a série da Accorde Filmes, produzida com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, conta a história do jogador Kadu, interpretado por Márcio Kieling. O atleta, após uma carreira de sucesso em times do exterior e uma volta desastrosa ao futebol brasileiro, decide retornar às raízes. Volta ao campinho de várzea em que jogava de pés descalços e junto do seu tio Jair, vivido por Nuno Leal Maia, tenta recuperar a paixão pelo futebol.

Além do protagonista Márcio Kieling e do ator Nuno Leal Maia, o elenco conta ainda com Kadu Moliterno, Nicola Siri, Marcos Breda, Zé Victor Castiel, Karin Roepke, Ingra Liberato, Rafael Sieg, Alan Souza Lima, Luiz Navarro, a atriz Maria Zilda em participação especial, entre outros. A direção de fotografia fica por conta de Renato Falcão, responsável pela fotografia das animações A Era do Gelo 4, Rio e O Touro Ferdinando.

A expectativa é que a produção estreie ainda em 2018 no Prime Box Brazil, canal 656 da NET/Claro TV, 109 da Vivo TV e 85 da Oi TV.