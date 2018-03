O Itaú Cultural realiza a primeira edição da Mostra Longas Premiados, que reúne filmes brasileiros premiados, ao longo de 2017, em diferentes festivais nacionais e internacionais. A grade traz seis obras selecionadas curatorialmente pela equipe do Núcleo de Audiovisual e Literatura do instituto – dois documentários e quatro ficções. Os filmes serão exibidos nas próximas terças-feiras do mês – dias 13, 20 e 27 –, sempre com duas sessões, a primeira às 18h e a segunda às 20h. O ciclo é aberto com o documentário Cidades Fantasmas, de Tyrell Spencer, às 18h, e Como nossos Pais, de Laís Bodanzky, às 20h. Ambos, exibidos na Sala Itaú Cultural, com entrada franca.

Esta mostra faz parte da nova programação de cinema do instituto, abrindo espaço para as várias possibilidades de criação e produção audiovisual. Assim, com recorte curatorial mensal, o Itaú Cultural passa a oferecer mostras presenciais e online de filmes, parcerias com festivais nacionais, cursos de formação, ciclos de animação, terror, etnografia, documentários, entre outros gêneros.

Cidades Fantasmas, o documentário que abre no dia 13, às 18h, Mostra Longas Premiados foi vencedor na categoria Melhor Documentário na Competição Brasileira de Longas e Médias-Metragens – Festival É Tudo Verdade 2017. O longa-metragem retrata a memória de quatro destinos na América Latina, onde as ruínas e o silêncio são o plano de fundo: o deserto chileno, a Amazônia brasileira, os Andes colombianos e pampa argentino. Entre o informativo e o contemplativo, eles são revelados pelos antigos habitantes, não somente como era a vida nessas cidades, como também os motivos que as levaram ao seu fim e o que ainda motiva seus velhos moradores a seguir vivendo ali e contando suas histórias.

Nesse mesmo dia, o filme das 20h, Como nossos Pais, de Laís Bodanzky, trata dos dilemas, dramas e autoconhecimento de Rosa, uma mulher que se desdobra para cumprir os papeis de mãe, esposa, profissional, filha e amante procurando a perfeição. Ao mesmo tempo, se vê pressionada pela geração que a antecede, a de sua mãe, e a que a sucede, a das filhas, para que seja mais engajada, moderna e onipresente. O longa-metragem que comoveu e agitou o público brasileiro no ano passado, venceu o Festival de Cinema de Gramado nas categorias de melhor filme, direção, atriz, ator, atriz coadjuvante e montagem, além do prêmio do público no Festival de Cinema Brasileiro de Paris.

No dia 20, serão exibidos Pitanga, dirigido em dupla por Beto Brant e Camila Pitanga, e As Duas Irenes, de Fabio Meira. Encerrando a mostra, no dia 27, os filmes em cartaz serão Pela Janela, de Caroline Leone, e Arábia, de Affonso Uchôa e João Dumans.

Mostra Longas Premiados

Data: 13, 20 e 27 de março

Local: Itaú Cultural – Avenida Paulista, 149, Estação Brigadeiro do Metrô – 11 2168-1776/1777

Acesso para pessoas com deficiência física