O Rio Creative Conference, Rio2C, apresentou a programação completa da conferência, em evento com a presença do Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, no dia 5 de março. Além dos keynotes já anunciados em janeiro, estão confirmados, entre outros, Chance Glasco, cofundador da franquia “Call of Duty”, da Doghead Simulations, jogo com mais de 100 milhões de cópias vendidas em todo o mundo; e Bob Lefsetz, renomado crítico musical norte-americano que irá apresentar um painel sobre algoritmos e a nova realidade da música no mundo digital.

As inscrições para a conferência ainda estão abertas através do site http://rio2c.com/ingresso.

No audiovisual, o Rio2C anuncia a presença de Bernardo Loyola, produtor executivo da Viceland; e Figs Jackman, líder de desenvolvimento global da Spring Films, que falam sobre suas experiências com o gênero em filme e TV, e como desenvolver narrativas para uma audiência global. Eles se juntam a um time de craques já anunciados: Cort Lane (Marvel), Bruce Miller (The Handmaid´s Tale), entre outros.

Os criadores brasileiros estarão na Conferência debatendo narrativas e estéticas: Elena Soarez (roteirista de “Mecanismo”/Netflix), Andrucha Waddington (diretor de “Sob Pressão”/TV Globo), Laís Bodanzky (diretora do filme “Como nossos Pais”), entre outros. E abrem diálogo com a América Latina, com profissionais como a uruguaia Mariela Besuievsky, produtora do sucesso “Segredo dos seus Olhos”.

As políticas públicas para a promoção e o desenvovimento da economia criativa no Brasil também estarão em destaque no Rio2C, em painéis promovidos pelo Ministéria da Cultura, BNDES e ANCINE.

O AR e o VR são destaques no ambiente da Inovação dentro do Rio2C. Kari Pulli é CTO da Meta, a empresa que está criando o mais promissor headset de AR do mundo, e um dos destaques da programação que traz ainda criadores dos ambientes de games, educação e jornalismo, e mais.

Durante a Conferência e o Festival, primeiro os profissionais do mercado e depois o público poderão assistir a mais de 80 conteúdos interativos e lineares de VR e AR, produzidos por cerca de 25 das mais inovadoras empresas de mercado global de mídia imersiva. Entre eles, produções da Within, de Chris Milk e Aaron Koblin; e da Ryot, adquirida pelo The Huffington Post/AOL no primeiro grande movimento de fusões e aquisições no mercado de VR.

Outra novidade do Rio2C é o Summit, com uma programação intensa destinada a um aprofundamento no universo das marcas e conteúdo. O evento é realizado em parceria com o Meio & Mensagem e promove no dia de abertura do Rio2C, 3 de abril, encontros, palestras e keynotes com os mais renomados profissionais da área. Estarão reunidos artistas, criadores, executivos de marcas, publicitários, roteiristas, celebridades digitais e veículos, como o diretor e produtor musical Kondzilla, o youtuber e empreendedor digital Felipe Neto, executivos de marcas como Francesco Cibo, Head of Creative and Content Excellence da Coca-Cola Company ; e Danielle Bibas, VP Global de Marcas e Comunicação da Avon; além de executivos de agências e plataformas digitais como Facebook e Youtube.

No final de semana, o Rio2C recebe o público para um festival de entretenimento global inovador. A Cidade das Artes será palco do maior evento de experiência em realidade virtual do país, com a XR Arcade, que traz conteúdos variados dos mais renomados estúdios globais de VR/AR, além de exibição de séries e filmes, meet and greets, competições de eSports e gastronomia. A música fica por conta da Festivália, que reúne alguns dos maiores festivais independentes de música do Brasil, como o Coquetel Molotov (PE) e o Bananada (GO).

A programação completa e os ingressos do festival estarão disponíveis em http://rio2c.com/festival, a partir do dia 12 de março.

O evento de lançamento acontece no Hotel Grand Hyatt. O idealizador do evento, Rafael Lazarini, a curadora geral, Carla Esmeralda, a curadora em audiovisual, Cristina Barreto, o curador em música, Zé Ricardo, e a curadora em inovação, Liana Brazil, apresentam todos os detalhes dos seis dias do evento.

A programação completa do Rio2C já está disponível em www.rio2c.com.