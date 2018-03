Um cachorro e um furão vivem no mesmo quintal, são melhores amigos e vivem altas aventuras no mundo real e virtual. Esta é a premissa de “Boris e Rufus”, que acompanhados do pretensioso gato Leopoldo, dividem momentos com seres fantásticos e histórias inusitadas. A série, transmitida desde janeiro pelo canal Disney XD no Brasil, ampliará sua grade de exibição. A partir desta segunda-feira (2/4), a animação estreará para mais de 40 países da América Latina. A primeira temporada, dublada em espanhol, será exibida de segunda a sexta-feira nos países latinos. São 26 episódios com 11 minutos de duração.

A animação entrou em pré-produção em maio de 2016, quando foi realizada, em Blumenau (SC), uma sala de roteiristas, com profissionais catarinenses e de São Paulo. Em outubro de 2016, deu-se início ao processo de animação, enquanto os roteiros eram finalizados. No total, mais de 90 pessoas participaram ativamente desde o início da criação da obra, com ilustração, animação, vozes originais, traduções e dublagens, trilha sonora, jurídico, gravação, acessibilidade e traduções.

Mesmo antes da estreia em toda América Latina, a série “Boris e Rufus” foi selecionada para a competição Latino-Americana de séries animadas “Chilemonos”, no Chile, que acontece entre os dias 8 e 13 de maio.