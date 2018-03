A primeira série nacional de ficção produzida pela TNT Brasil, Rua Augusta, estreia no dia 15 de março e logo em seguida poderá ser maratonada na plataforma on demand NOW, da NET, que recebe com exclusividade a primeira temporada completa. Os dois primeiros episódios da série já estão disponíveis na plataforma.

Protagonista da série, Fiorella Mattheis interpreta Mika, uma misteriosa garota de programa que trabalha na Rua Augusta, como dançarina na Boate Love, mas tem seus momentos de diversão na balada Hell. A loira busca reconstruir a sua vida após um passado conturbado.

A série retrata a busca da felicidade e amor em meio a marginalidade, prostituição, drogas e diversão a qualquer custo, percorrendo as principais casas noturnas da região central de São Paulo.

Coproduzida pela O2 Filmes, a direção é de Pedro Morelli e Fábio Mendonça e o elenco ainda conta com Lourinelson Vladmir, Pathy de Jesus, Rodrigo Pandolfo e Milhem Cortaz.