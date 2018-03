O Videocamp lançou hoje (21), na sede da Organização das Nações Unidas (ONU) nos Estados Unidos, um edital internacional de US$ 400 mil para patrocinar a produção de um filme sobre Educação Inclusiva. O edital é um dos maiores do mundo voltado para filmes de impacto social para o patrocínio de uma única produção. O anúncio do início das inscrições foi feito durante a Conferência do Dia Internacional da Síndrome de Down (21/3), com a presença de representantes do UNICEF.

O Brasil, signatário da Convenção Internacional da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, é um dos países pioneiros na criação de legislação específica sobre educação inclusiva. Prevista na Constituição Federal, a ação – que se intensificou a partir da Convenção – foi responsável pela inclusão de milhares de crianças, que antes não frequentavam a escola regular. Apesar dos avanços, o tema ainda é sensível. E é por isso que foi eleito para a 2ª edição do edital Videocamp de filmes, que até o dia 21 de junho recebe inscrições de projetos de animação, ficção ou documentário.

A atriz inglesa Sally Phillips (a Sharon ‘Shazza’, da trilogia Bridget Jones), mãe de um adolescente com síndrome de Down, é uma das embaixadoras do edital.

Os cinco finalistas serão anunciados no dia 1º de setembro e o projeto selecionado será divulgado no dia 21 de setembro, após avaliação do júri composto pela cineasta afro-americana premiada Yvonne Welbon (Chicken and Egg); por Raúl Niño Zambrano (Festival Internacional de Documentários de Amsterdã); Rosangela Berman-Bieler (Conselheira Global em Deficiência do UNICEF); Marcos Nisti (CEO do Alana); Paola Castillo (Chile Doc) e Cecilie Bolvinkel (EDN-European Doc Network).

Além de uma forma democrática de possibilitar a produção do melhor projeto possível, o formato edital, em sua 2ª edição, é também uma escolha do Videocamp para atuar diretamente no fomento à produção audiovisual. O filme selecionado será adicionado ao catálogo gratuito da plataforma de filmes, que até o momento promoveu mais de 19 mil exibições de conteúdos audiovisuais em mais de 90 países. Mais informações estão disponíveis no site www.videocamp.com/edital2018.