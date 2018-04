A Avon, a Casa Redonda e a Associação Cultural Kinoforum, com o apoio do Sesc São Paulo anunciam a 1ª edição do FIM – Festival Internacional de Mulheres no Cinema. Alinhado com agendas públicas nacionais e internacionais de equidade de gênero no cinema, o evento será realizado entre os dias 4 e 11 de julho, na cidade de São Paulo.

Valorizando e premiando a produção de obras dirigidas exclusivamente por mulheres, o FIM recebe inscrições para a mostra competitiva de longas-metragens nacionais até o dia 3 de maio.

Podem participar da convocatória filmes de ficção, documentário ou animação concluídos nos últimos 18 meses (inéditos ou não), dirigidos por mulheres de todas as localidades do Brasil. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site www.fimcine.com.br.

O comitê de curadoria selecionará dentre os filmes inscritos seis longas-metragens brasileiros e indicará pela sua livre escolha seis longas-metragens estrangeiros para a competição. O público votará ao final de cada sessão para eleger os dois vencedores – um da Mostra Competitiva Nacional e outro da Mostra Competitiva Internacional –, que receberão R$ 15 mil cada.

A programação também traz mostras especiais dedicadas à presença das mulheres nas telas e à diversidade de olhares e narrativas.