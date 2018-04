© Daniel Chiacos

Exibido em diversos festivais nacionais e internacionais, Aos teus Olhos, segundo longa-metragem de ficção de Carolina Jabor (Boa Sorte), protagonizado por Daniel de Oliveira, recebeu os prêmios de melhor roteiro (Lucas Paraizo), ator (Daniel de Oliveira), ator coadjuvante (Marco Ricca, como o pai do aluno) e melhor longa de ficção pelo voto popular no Festival do Rio. O longa também conquistou o Prêmio Petrobrás de Cinema na 41ª Mostra São Paulo de Melhor Filme de Ficção brasileiro e os prêmios de Melhor Direção no 25º Mix Brasil e SIGNIS no 39 º Festival de Havana. A produção é da Conspiração Filmes, em coprodução com Globo Filmes e Canal Brasil. Pagu Pictures é a distribuidora nos cinemas.

O filme conta a história de Rubens (Daniel de Oliveira), um professor de natação infantil que sofre uma acusação inesperada de uma mãe, via rede social, que provoca um linchamento virtual imediato. A denúncia se espalha rapidamente nos grupos de mensagens e internet e mesmo as pessoas mais próximas a Rubens, como a diretora da escola e um colega de trabalho, ficam em dúvida sobre suas ações e intenções provocando um julgamento apressado da situação.

O filme é inspirado na peça ​​espanhola O Princípio de Arquimedes​, ​de Josep Maria ​Miró, e estreia nos cinemas no dia 12 de abril.