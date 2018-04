Tarsila Lima, Murilo Benicio, e David Hanono

Durante o RIO2C – Rio Creative Conference, a BBC anunciou parceria com a Endemol Shine Brasil e a MB Produções, de Murilo Benício e Débora Falabella, para a produção da versão brasileira de Doctor Foster, premiada série da BBC. Por meio da compra dos direitos da série pela Endemol Shine Brasil, em parceria com a MB Produções, Doctor Foster será adaptada com elenco brasileiro.

Murilo Benício, que dirigiu o longa O Beijo no Asfalto, exibido recentemente em São Paulo, trabalha em seu segundo longa como diretor e assinará a direção da série. A atriz Débora Falabella, uma das integrantes do Grupo 3 de teatro, que já produziu inúmeros espetáculos teatrais, incluindo Contrações e Love, Love, Love, de Mike Bartlett, mesmo autor de Doctor Foster, será produtora associada.

Doctor Foster é uma premiada série dramática inglesa de sucesso mundial, que atingiu recordes de audiência e foi vendida para 226 países. A primeira e a segunda temporadas estão disponíveis no Brasil, via Netflix. A série, que tem roteiro do aclamado escritor Mike Bartlett, é uma produção dos mesmos realizadores do drama reconhecido internacionalmente The Honourable Woman.