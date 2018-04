A convocatória para diretores e produtores com projetos de longa-metragem de ficção, interessados em participar da oitava edição do BrLab – Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais –, será lançada no dia 5 de abril e ficará aberta até 27 de abril, através do link http://brlab.com.br/ano/2018.

A oitava edição do BrLab acontecerá de 10 a 18 de agosto, em São Paulo e, com a intenção de ampliar sua abrangência no desenvolvimento de projetos brasileiros, latino-americanos e da Península Ibérica, pela primeira vez, o laboratório está comprometido a selecionar 3 projetos de longa-metragem de animação, que participarão do laboratório juntamente aos de live-action e receberão, em complemento, consultorias específicas de experientes animadores com o intuito de trabalharem as particularidades da animação.

Durante o BrLab, duplas de representantes dos projetos selecionados dispõem de consultoria integrais aos seus projetos, em aspectos fundamentais para uma melhor realização de seus produtos: roteiro, direção, produção e distribuição. As atividades incluem ainda palestras e encontro com profissionais do Brasil e do exterior.

Os projetos selecionados para a próxima edição poderão participar de consultorias com a cineasta Mariana Rondón, diretora do filme “Pelo Malo”; a consultora de direção mexicana Paula Astorga; a premiada diretora e roteirista brasileira Juliana Rojas; as destacadas produtoras Agustina Chiarino (Uruguai), Fernanda Del Nido (Espanha) e Agustina Llambi-Campbell (Argentina).

Também nesta edição, o BrLab passa a integrar o 3 Puertos Cine, plataforma ainda integrada pelos laboratórios AUSTRALAB (Chile) e DISTRITAL (México).

Além dessas novidades, como um reflexo do constante esforço do BrLab, ao longo de sua trajetória, para ampliar seu alcance e atender um maior número de profissionais do audiovisual, serão realizadas atividades abertas, como palestras, mesas, masterclasses e encontros setoriais para animadores, diretores, montadores e produtores.