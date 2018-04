O Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema está com inscrições abertas, de 9 de abril a 23 de maio, para as mostras competitivas Ibero-americana de Longa-metragem e Brasileira de Curta-metragem, que acontecerá de 4 e 10 de agosto deste ano, no Cineteatro São Luiz em Fortaleza, Ceará. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas exclusivamente pelo website do festival www.cineceara.com, através do preenchimento e envio eletrônico da Ficha de Inscrição.

Em sua 28ª edição, o Cine Ceará reafirma o compromisso em proporcionar diálogo entre produtores, atores e diretores que compartilham diferentes culturas no palco do público cearense. Além das mostras competitivas, o festival traz debates e mostras paralelas, promovendo divulgação de novos talentos na área audiovisual.

Na Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem, podem ser inscritos filmes de realizadores de países da América Latina, Caribe, Portugal e Espanha, com duração mínima de 60 minutos e concluídos a partir de 2016, nos gêneros de animação, ficção, documentário ou experimental.

Para a seleção, a prioridade da curadoria é para obras inéditas. Os selecionados concorrerão ao Troféu Mucuripe, nas categorias de Melhor Longa-metragem, Direção, Fotografia, Montagem, Roteiro, Som, Trilha Sonora Original, Direção de Arte, Ator, Atriz e Prêmio da Crítica.

Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, podem ser inscritos filmes nos gêneros ficção, documentário, animação ou experimental de até 25 minutos, concluídos a partir de janeiro de 2017, que não tenham participado do processo seletivo de outras edições do festival. A prioridade na seleção também será para obras inéditas. Os produtores e/ou diretores devem ser brasileiros ou radicados no país há mais de três anos. Os selecionados vão disputar o troféu Mucuripe nas categorias de Melhor Curta-metragem, Direção, Roteiro, Produção Cearense e Prêmio da Crítica.

Os curtas cearenses inscritos no festival que não forem selecionados para a Mostra Competitiva serão submetidos à comissão de seleção da Mostra Olhar do Ceará, que renderá ao melhor filme o troféu Mucuripe. Mais detalhes devem ser consultados no regulamento.