O ministro Sérgio Sá Leitão e a equipe do Ministério da Cultura deram, nesta segunda-feira (2), em Macapá (AP), o pontapé inicial no Circuito #CulturaGeraFuturo, que tem por objetivo estimular a ampliação do alcance da política cultural e dos instrumentos de fomento à cultura do Governo Federal.

A uma plateia repleta de artistas, produtores culturais, gestores públicos e incentivadores, o ministro falou sobre a força da cultura como eixo de promoção do desenvolvimento econômico do Brasil. Também apresentou as principais realizações do MinC em sua gestão, destacando o aumento do investimento via Lei Rouanet, Fundo Setorial do Audiovisual e Patrimônio Histórico.

O circuito pretende capacitar produtores culturais e gestores públicos para aproveitar os mecanismos de fomento à cultura disponíveis no Governo Federal. Entre abril e julho, equipes do Ministério da Cultura (MinC) estarão nas 27 capitais brasileiras, levando orientações sobre a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual, o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e outras oportunidades. Haverá também um módulo voltado para patrocinadores.

O Amapá foi um dos três Estados onde não houve captação de recursos via Lei Rouanet, em 2017. Os outros foram Acre e Roraima. Em 2018, há R$ 1,35 bilhão disponíveis para incentivo a projetos via Lei Rouanet, em todo o Brasil; além de cerca de R$ 1,5 bilhão para o fomento ao Audiovisual, via Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e Lei do Audiovisual.

No Amapá, o ministro apresentou um balanço das ações do MinC e falou sobre vários projetos culturais garantidos com recursos federais para o Amapá. O Estado foi contemplado, por exemplo, com um edital de produção audiovisual que vai investir R$ 3 milhões na produção de conteúdos.

Em relação à infraestrutura, Macapá recebeu um dos 10 Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) inaugurados na Região Norte, um investimento de R$ 2 milhões. Instalado em local de alta vulnerabilidade social, o CEU integra atividades culturais, educacionais, socioassistenciais, esportivas e de lazer. O Estado também vai receber R$ 6 milhões em recursos do MinC, garantidos por meio de emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), para a reforma e ampliação do Teatro Municipal de Santana, uma antiga reivindicação da comunidade local.

Os encontros do Circuito #CulturaGeraFuturo têm formato de seminário, com duração prevista de um dia em cada capital. Em Macapá, o seminário foi realizado no auditório do Sebrae, localizado na Avenida Ernestino Borges. Uma equipe da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura (Sefic), responsável pela gestão da Lei Rouanet, orientou os participantes e tirou dúvidas sobre a apresentação de projetos. Representantes da Secretaria do Audiovisual (SAv) do MinC e da Agência Nacional de Cinema (Ancine) detalharam os editais e as linhas de financiamento disponíveis para o setor do audiovisual.