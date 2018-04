© Marcio Mazaron

Com 11 episódios de 30 minutos, “Amazon Fashion” revelará a moda do Norte do país e suas características; desde a colheita da matéria-prima, sua fabricação através de artesãos regionais, à comercialização, mostrando, assim, as particularidades da moda amazônica.

As filmagens iniciaram no dia 15 de abril, na cidade de Itacajá (TO), e seguem para Xambioá, Tocantinópolis, Palmas, Natividade e municípios do Jalapão (Ponte Alta, Mateiros, povoado de Mumbuca e São Félix do Tocantins), encerrando a produção no Estado do Tocantins; além de Belém (PA) e Manaus (AM).

Uma produção da HL Filmes, através de recursos do FSA, a série, que conta com equipe tocantinense, tem direção de Nival Correia, Hermes Leal como produtor, direção de fotografia de Marcio Mazaron e coordenação de produção de Juliane Almeida. A estreia será no canal Fashion TV, da programadora Box Brazil, em 2019.