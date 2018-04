Focado nas temáticas fronteira e imigração, o Concurso de Argumentos de Longa-metragem para Estudantes do Brasil e da Flórida 2018, realizado pelo Latin American Training Center-LATC e a Escola de Comunicação e Estudos Multimídia da Florida Atlantic University-FAU, visa incentivar coproduções de longas-metragens (ficção ou documentários) entre a Flórida e o Brasil, promover filmagens em locações de ambas as regiões, além de ajudar os novos roteiristas nas indústrias de cinema e entretenimento altamente competitivas de hoje. Está aberto a estudantes matriculados em universidades da Flórida ou do Brasil. O participante deve ser cidadão ou residente permanente desses locais.

As inscrições vão até o dia 30 de maio. Para se inscrever, é preciso enviar um argumento de roteiro de longa-metragem (ficção ou documentário) de até três páginas, em inglês ou português, com a temática fronteira ou imigração. Os primeiro 30 argumentos apresentados de cada região, que serão validados pelo LATC, serão julgados por um júri composto por um representante do LATC, um representante designado pela Florida Atlantic University e um representante da Brazil International Foundation. Será utilizado um sistema de classificação de acordo com os critérios estabelecidos no Regulamento do Concurso.

O primeiro colocado da Flórida e o primeiro colocado do Brasil receberão um prêmio em dinheiro de US$ 500 do LATC para apoiar o desenvolvimento dos roteiros. Os segundos colocados de cada região receberão US$ 300 cada um e os terceiros colocados receberão US$ 200.

Além disso, os três argumentos vencedores do Brasil e os três vencedores da Flórida serão disponibilizados às empresas de produção de ambos as regiões para possível aquisição, desenvolvimento e/ou produção. Também receberão um exemplar de “Latin American Cinema Today: The Director’s Perspective”, publicação do LATC.

O resultado do Concurso será anunciado em junho, em comunicados das organizações patrocinadoras, no site do LATC e por outros meios a serem determinados pelos patrocinadores e pelo LATC.

O Formulário de Inscrição, o Calendário e o Regulamento do Concurso estão disponíveis no site do LATC, www.latamtrainingcenter.com.

A iniciativa tem o apoio da Brasil International Foundation, da REBRAFIC, a Rede Brasileira de Film Commissions, e do Forcine, o Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual.

Mais informações ou dúvidas, com o Coordenador do Concurso Tiago Elídio, Gerente de Projetos do LATC, pelo email tiago.latc@gmail.com.