O curta-metragem “O Órfão”, escrito e dirigido por Carolina Markowicz e produzido por Mayra Faour Auad e Mario Peixoto, da Yourmama, será um dos representantes do Brasil no Festival de Cannes 2018. O filme vai concorrer na Quinzena dos Realizadores, mostra paralela à competição principal.

Inspirado em uma história real, “O Órfão” narra a história de Jonathas, adotado e depois devolvido por causa do seu “jeito diferente”. Kauan Alvarenga, Clarisse Abujamra, Georgina Castro, Ivo Müller e Julia Costa integram o elenco.

Esta será a 50ª edição da mostra Quinzena dos Realizadores, criada com o objetivo de ajudar cineastas e contribuir para a sua descoberta pelos críticos e pelos públicos. A programação da mostra acontecerá entre os dias 9 e 19 de maio.

Carolina codirigiu o curta-metragem “69-Praça da Luz”, vencedor do Festival do Rio de 2008. “Edifício Tatuapé Mahal”, outro curta da diretora, teve sua estreia no Festival Internacional de Toronto, no Canadá, em 2014, assim como “Namoro à Distância” – que, além de Toronto, fez parte da seleção oficial do SXSW. Atualmente, desenvolve seu primeiro longa-metragem, em fase de captação, que também será produzido pela Yourmama.