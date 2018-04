A Elo Company lança, nesta quinta-feira (05/04), às 16h30, no stand Be Brazil no evento Rio2C, o selo Elas, que estreia com nove longas contratados, entre ficções e documentários, e já recebe novos projetos para análise.

As principais referências femininas no mercado brasileiro estão sendo convidadas a fazer parte desta rede, que vai atuar como mentora dos projetos. Atrizes, diretoras, produtoras, roteiristas, advogadas vão doar, a convite do selo Elas, horas de trabalho para projetos em diferentes fases de produção. A atriz Camila Pitanga é a madrinha da iniciativa.

Os nove filmes contratados que lançarão o selo são as ficções AMORES DE CHUMBO, de Tuca Siqueira; A CHAVE DE CASA, de Simone Elias; AOS OLHOS DE ERNESTO, de Ana Luiza Azevedo; É TEMPO DE AMORAS, de Anahí Borges; FAIRPLAY, de Malu Schroeder; e RIR PARA NÃO CHORAR, de Cibele Amaral. Três documentários também estão selecionados para a primeira fase do projeto: MEU QUERIDO SUPERMERCADO, de Tali Yankelevich; SOLDADO SEM ARMA, de Maria Carolina Telles; e TORRE DAS DONZELAS, de Susanna Lira. A expectativa é que esses filmes cheguem ao público até 2020.

Diretoras interessadas em fazer parte do selo devem enviar os projetos para o e-mail seloelas@elocompany.com. Os projetos selecionados deverão já ter roteiro e orçamento desenvolvidos. Critério de seleção é o potencial comercial do projeto no Brasil e no mundo, para cinema, televisão e video on demand. O selo Elas foi pensado para a indústria, com foco na demanda do espectador.