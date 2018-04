Saber como entrevistar e extrair do entrevistado as melhores informações é ponto crucial no fazer cinematográfico documental. Em “Técnicas de Entrevista no Documentário”, a diretora, roteirista, pesquisadora e editora Cristiana Grumbach, ensinará modos de se fazer entrevistas para o gênero documentário. O curso acontece nos dias 28 e 29 de abril, no Sesc Pompeia, em São Paulo. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas na Central de Atendimento da unidade.

A atividade dará ênfase especial ao estudo e à prática do que o cineasta Eduardo Coutinho (considerado por muitos como o maior documentarista do Brasil) costumava chamar de “conversas filmadas”. O curso terá análise de filmes do próprio Coutinho, como “Jogo de Cena” – que teve assistência de direção de Cristiana – e de outros como “Crônica de um Verão”, de Jean Rouch e Edgar Morin; e “Profissão: Repórter”, de Michelangelo Antonioni; além de sugestão de leitura de bibliografia específica.

No domingo (29/04), será montado um pequeno set de filmagem em que os alunos serão convidados a entrevistar outros colegas. Estas entrevistas serão analisadas durante e depois das gravações.