O Sistema FIRJAN, em parceria com o SICAV (Sindicato da Indústria Audiovisual), participa nesta semana do R2C – Rio Creative Conference, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio. Como um dos patrocinadores no principal festival de criatividade e inovação do país, que absorveu o RioContentMarket, o Espaço Sistema FIRJAN promove uma extensa agenda de encontros de negócios entre produtoras nacionais e internacionais, além de debates sobre modelos de negócios para o audiovisual brasileiro.

De quarta a sexta-feira, empresas associadas ao sindicato se reunirão com grandes players nacionais e delegações internacionais para discutiram parcerias e desenvolvimento de projetos. De um lado, estarão empresas como Cafeína Produções, TV Zero, Lupa, Conspiração e Deserto Filmes, entre outras produtoras. Do outro, produtoras e distribuidoras como Elo Company, Crystal Pantera, ESPN Brasil, Globo, OZ Play, Cine Brasil TV, BMG Brasil e Latino Estúdios.

Pela manhã, nos três dias, haverá encontros de Capacitação e Networking para discutirem sobre Novas linhas e Estratégia de mercado; Coproduções nacionais e Arranjos regionais e, por último, o Mundo sob Demanda, como produzir para o segmento de VOD. À tarde, serão duas sessões de debates. A partir das 15h, o Modelo de Negócio de Audiovisual: o Audiovisual e a inovação; as Diferentes janelas de exibição; e Gestão de direitos na música e no audiovisual.

Já, a partir das 17h, os encontros falarão sobre Tecnologia Aplicada, com os temas a revolução da luz – light field e games. Os debates reunirão especialistas das grandes produtoras e distribuidoras, do Sistema FIRJAN e do SENAI.