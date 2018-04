Ex-Pajé, escrito e dirigido por Luiz Bolognesi (Uma História de Amor e Fúria), estreia nesta quinta, 26 de abril, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. O longa venceu o prêmio da crítica Abraccine (Associação Brasileira de Críticos de Cinema) de melhor Documentário de longa ou média-metragem da Competição Brasileira do Festival É Tudo Verdade. Em fevereiro deste ano, recebeu o prêmio especial do Júri Oficial de Documentários da Mostra Panorama, no Festival de Berlim. A produção é da Buriti Filmes e Gullane, que também assina a distribuição.

O longa mostra o drama contemporâneo dos povos indígenas a partir da história de Perpera, um índio Paiter Suruí que viveu até os 20 anos num grupo isolado na floresta onde se tornou pajé. Após o contato com os brancos, um pastor evangélico afirma que os atos e saberes do pajé são coisas do Diabo e Perpera passa a viver um conflito interno. Apesar de se dizer evangélico e se definir como ex-pajé, continua tendo visões dos espíritos da floresta.