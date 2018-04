Dirigido por Felipe Joffily (Muita Calma nessa Hora, Os Caras de Pau), O Pulo do Gato é uma comédia urbana que aborda com humor o caráter ecumênico do brasileiro.

No longa, Hickson (Marcelo Adnet) vivia de bico, correndo de um lado para o outro para faturar o sustento. Seu único grande feito na vida tinha sido conquistar sua esposa Jéssika (Letícia Lima), cabeleireira evangélica e sua namorada desde a infância. Os dois levam uma vida sem grandes perspectivas no subúrbio carioca, até que Hickson consegue um emprego numa rádio evangélica. Com sorte, talento e a ajuda de Jéssika, em pouco tempo se torna pastor e tem uma ascensão meteórica na igreja. Só que, com a fama e o dinheiro, vem sempre junto a inveja.

Com roteiro assinado por Marcelo Adnet em parceira com Lusa Silvestre, O Pulo do Gato traz no elenco Marcos Veras, Gregório Duvivier, Otávio Muller e Eduardo Sterblitch. A fotografia do filme é feita por Marcelo Brasil e a direção de arte por Rafael Ronconi.

Produzido por Augusto Casé através da Casé Filmes, em coprodução com a Globo Filmes e distribuição da Imagem Filmes, O Pulo do Gato terminou suas filmagens no final de março e tem estreia prevista para dezembro.