Estão prorrogadas as inscrições para o 46º Festival de Cinema de Gramado. Realizadores brasileiros e latinos agora podem submeter seus trabalhos até o dia 11 de maio, através do site oficial do evento serrano, www.festivaldegramado.net, onde também consta o regulamento das mostras.

São três mostras competitivas com inscrições abertas: longas brasileiros e estrangeiros e curtas estrangeiros. Para a 46ª edição do Festival, só são aceitas as obras finalizadas a partir de 1º de maio de 2017, com duração mínima de 70 minutos para longas e duração máxima de 20 minutos para curtas.

Além do cobiçado Kikito, que há mais de quatro décadas é entregue aos mais diferentes talentos da cinematografia brasileira e latina, os filmes selecionados concorrem a premiações em dinheiro, conforme definido pelo regulamento.