Estão abertas, até o dia 1 de maio, as inscrições para o DIGO – Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, que será realizado entre os dias 7 e 10 de junho, em Goiânia. São aceitos curta e longa-metragens de qualquer gênero, desde que sejam relacionados com o tema da sexualidade humana em suas diversas formas de expressão. Os curtas e longas-metragens devem ter sido produzidos a partir de 2016, sem disponibilidade na internet (curtas com o máximo de 25 minutos de duração).

A inscrição online deve ser feita no site do DIGO, http://www.digofestival.com.br. A lista final dos filmes selecionados será divulgada até 10 de maio. Na programação dos 4 dias do DIGO, haverá mostras paralelas e competitivas, sendo que somente os filmes escolhidos pelo júri oficial e júri popular receberão o troféu DIGO. Ainda está previsto a realização de performances, teatro, exposições e debates para dialogarmos as temáticas que envolvam a diversidade sexual e a de gênero.

O DIGO faz parte da Red DIVERCILAC – Diversidad em el Cine Lationamericano y Caribeño – rede de festivais da América Latina e do Caribe, o que proporcionará aos inscritos a possibilidade de participação na programação em festivais internacionais em regime de network e vice e versa, além de mostras especiais itinerantes.

Os melhores curtas e longas-metragens serão contemplados com o Troféu DIGO, que será entregue para as diversas categorias, incluindo melhor direção, roteiro e interpretação em curtas goianos, nacionais e internacionais. O público também elegerá seus curta-metragens nacionais e internacionais preferidos, que também receberão troféu. Haverá também premiação para a melhor performance artística. Dentre os prêmios especiais, estão o Prêmio Christian Petermann (Menção Honrosa) para Melhor Filme e DIGO Amigo.