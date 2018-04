O Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, em parceria com o Núcleo de Dramaturgia Audiovisual SESI/PR, está com o processo de seleção aberto, até o próximo dia 7 de maio, para a próxima edição do Curitiba_LAB.

Criado em 2012, o Núcleo de Dramaturgia Audiovisual tem como objetivo promover a descoberta e o desenvolvimento de novos roteiristas/cineastas e o aperfeiçoamento e reciclagem de roteiristas não iniciantes. A parceria com o Olhar de Cinema teve início em 2017 e prevê três módulos de imersão, nas modalidades Longa-metragem de Ficção, Documentário Criativo para Cinema ou TV e Série. Em todas as etapas, produtores e roteiristas passarão por acompanhamento e orientação de renomados profissionais do audiovisual.

As inscrições dos projetos devem ser efetuadas no site do festival. Para cadastrar um projeto, o usuário deve criar uma conta e assim ter acesso ao regulamento. O passo a passo está disponível no endereço www.olhardecinema.com.br/2018/br/curitiba_lab-2018.