Diretores e produtores de curtas-metragens podem se inscrever gratuitamente na M.I.C.A. (Mostra Itinerante de Cinema Ambiental), que se realizará no mês de maio, na cidade de Osasco, em São Paulo, e no mês de agosto, em Simões Filho, na Bahia. A mostra itinerante recebe vídeos de todo o Brasil e contará com exibição especial dos curtas selecionados. As inscrições podem ser realizadas no site www.mica.eco.br, até o dia 20 de maio.

Podem se inscrever na mostra filmes com temática ambiental, de classificação indicativa livre, preferencialmente com foco no público infanto-juvenil, que tenham sido produzidos a partir de 2010 e com duração máxima de quinze minutos. Serão aceitos formatos, linguagens e gêneros variados, como ficções, documentários, animações, experimentais, videoclipes etc.

Após o período de inscrições, uma equipe de curadoria fará a seleção dos filmes para a composição das mostras. Os filmes selecionados farão parte da grade das mostras, que terão a duração de uma hora. Os selecionados receberão certificado de participação e laurel personalizado do projeto.

A mostra pretende difundir conteúdo audiovisual independente brasileiro. Sua primeira edição aconteceu em 2015, nas cidades de Potirendaba, Guapiaçu, Cedral e Olímpia, no interior Paulista.