A Estratosfilmes e a distribuidora Kinoptera abrem, no próximo dia 19 de abril, inscrições para a Mostra Permanente de Curtas, que prevê a exibição remunerada de 1 hora de curtas-metragens, dentro da programação regular do Cine Cultura. A remuneração do realizador pelo licenciamento de seu curta-metragem para exibição na Mostra Permanente de Curtas, pelo período de 1 ano, será de R$ 400. As inscrições dos filmes são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.mostrapermanente.com, até 21 de maio.

Cem filmes de tema livre, falados ou previamente legendados em língua portuguesa, de até 25 minutos de duração e realizados a partir do ano 2000 serão selecionados para a primeira edição do projeto. Seus realizadores vão assinar um contrato de licenciamento sem exclusividade, que permitirá a exibição, em formato digital, tanto dentro da mostra, quanto antes da exibição de longas-metragens no Cine Cultura de Goiânia.

Os cem curtas selecionados serão conhecidos no dia 8 de junho, no site da mostra. As sessões regulares com os curtas escolhidos serão realizadas no Cine Cultura, em Goiânia, de 7 de julho de 2018 a 29 de junho de 2019, podendo haver exibições especiais em outros locais de Goiás, a serem definidos a critério exclusivo da organização da Mostra Permanente de Curtas.