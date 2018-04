O Instituto NET Claro Embratel e a Casa Redonda realizam a 3ª edição do Seminário NETLABTV, no dia 18 de abril, a partir das 10h, no Unibes Cultural, em São Paulo. Gratuito, o evento discutirá novas fronteiras da criação de séries brasileiras, abordando seus potenciais de diálogos com o mercado latino-americano, desafios da formação de roteiristas e regionalização do desenvolvimento e produção de conteúdos audiovisuais no país.

O seminário será seguido por masterclasses, com início às 17h e participação de três convidados de destaque do audiovisual brasileiro e latino-americano.

Breno Silveira é diretor e roteirista de “1 Contra Todos”, série nacional de maior audiência na FOX, que está em sua terceira temporada e já recebeu duas indicações ao Emmy Awards. Além do sucesso de bilheteria “Dois Filhos de Francisco”, ele dirigiu os longas-metragens “Gonzaga – De Pai Para Filho” e “Entre Irmãs”, conteúdos desdobrados em formato minissérie com exibições na TV Globo e Globo Play.

O argentino Patricio Vega é roteirista da série brasileira “Pacto de Sangue”, do canal Space, e diretor do El Laboratório de Guión, escola em Buenos Aires que formou uma geração de roteiristas no país. Ele também assina o roteiro do longa de suspense “Tese sobre um Homicídio”, estrelado por Ricardo Darín.

Já Muriel Cabezas, também da Argentina, tem em seu currículo a produção executiva do longa-metragem “O Segredo de seus Olhos”, de Juan José Campanella, vencedor do Oscar de Filme Estrangeiro em 2010, além da produção de séries de destaque no mercado argentino, como “Entre Canibais”, que foi ao ar no Brasil pela Fox Life, e “O Homem da sua Vida”, criada e dirigida por Juan Campanella e adaptada para diversos países, inclusive o Brasil, onde foi veiculada pela HBO.

As inscrições para participar do Seminário e Masterclass NETLABTV abrem no dia 10 de abril, quando serão anunciados os projetos vencedores da 3ª edição do Concurso NETLABTV de novas séries brasileiras. Serão premiados 12 roteiros, divididos igualmente em três categorias: Ficção, Não Ficção e Social Video.