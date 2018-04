A Agência Nacional do Cinema – ANCINE e o BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul anunciaram a abertura de inscrições para o edital de comercialização de longas-metragens com destinação inicial para salas de exibição do Fundo Setorial do Audiovisual – FSA. Com novas regras, a Chamada Pública BRDE/FSA – Comercialização em Cinema 2018 funciona em regime de fluxo contínuo e disponibiliza um total de R$ 28 milhões, provenientes do saldo da Chamada Pública PRODECINE 03/2016, que foi encerrada no último dia 17.

O novo edital é estruturado em três modalidades de investimento, de acordo com o tamanho do lançamento do longa-metragem de ficção, documentário ou animação nas salas de cinema. A modalidade A, na qual a proponente deve ser uma empresa distribuidora, oferece investimentos de até 50% do valor total do orçamento de comercialização, com lançamento comercial com contrapartida financeira do distribuidor. Pretende-se assim estimular as distribuidoras que almejarem lançamentos mais ambiciosos a aportar recursos próprios nos projetos de comercialização, compartilhando riscos com o FSA.

Já nas modalidades B e C, as proponentes devem ser empresas produtoras. Na modalidade B são investidos até R$ 200 mil para lançamentos em, no mínimo, 10 salas de cinema, ou 120 sessões simultâneas em ao menos uma semana. E na modalidade C, o limite de investimento é de R$ 100 mil para lançamentos em, no mínimo, 10 salas, ou 140 sessões não simultâneas ao longo de todo o período de exibição. A possibilidade de contabilizar sessões, em vez de salas, é outra novidade do edital, refletindo a prática, crescente entre os exibidores, de escalar diferentes filmes em uma mesma sala.

As regras da Chamada Pública preveem a destinação de 30% dos recursos disponíveis em cada modalidade para projetos de produtoras das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 10% para produtoras da Região Sul ou dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

As inscrições devem ser feitas no sistema FSA/BRDE por meio de preenchimento de formulário específico e apresentação dos documentos previstos no ANEXO I do edital. O prazo fica aberto até o fim da disponibilidade dos recursos.

Clique aqui para acessar a íntegra do edital e seus anexos.