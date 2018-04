No dia 6 de abril, às 20h30, o canal Arte 1 estreia a série documental Saudade, com direção de Paulo Caldas e Barbara Cunha. Coprodução do canal Arte 1 com a Academia de Filmes, a obra de oito episódios busca o significado da palavra que só existe na língua portuguesa. Por meio da arte e vista pelos olhos de grandes artistas lusófonos contemporâneos, a série tenta esclarecer o que compõe esse sentimento e seu conceito.

Rodada entre 2014 e 2017, a produção é resultado de viagens por Brasil, Angola, Portugal e Alemanha, e traz conversas com personalidades, como o diretor de teatro paulista Zé Celso, o cineasta luso-brasileiro Ruy Guerra e a cantora cabo-verdiana Mayra Andrade.

Com quase 300 horas de entrevistas realizadas, a série faz parte de um projeto híbrido, que inclui um filme homônimo que estreou na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2017.