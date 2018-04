O jornalista recifense e estreante no mundo dos documentários, Henrique de Arruda, 26 anos, foi um dos grandes vencedores da terceira edição do concurso NETLABTV de novas ideias para séries brasileiras. O concurso, promovido pelo Instituto NET Claro Embratel e pela Casa Redonda, contou com mais de 785 inscritos, oriundos de todos os estados brasileiros, que concorreram nas categorias “Ficção”, “Não Ficcão” e a nova categoria “Social Video”, destinada às redes sociais. Criado em 2013, o NETLABTV realiza seminários, oficinas/laboratórios e disponibiliza, através das redes sociais e blogs do projeto, dicas importantes para a produção de séries brasileiras. Além disso, para esse terceiro ano do projeto, que resultou em 12 trabalhos premiados, foram oferecidas oficinas gratuitas nas cidades de Recife, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo.

A premiação ocorreu durante a 3ª edição do Seminário NETLABTV, na quarta-feira (18/04), na Univbes Cultural, em São Paulo. Henrique Arruda foi um dos destaques da categoria “Não Ficção”. Ele retrata, através da série “Bregay”, a relação entre o universo gay pernambucano e o brega, além de discutir sobre o motivo pelo qual esse ritmo, que conta com canções emblemáticas de bandas como “A Favorita” e “Musa”, além de Reginaldo Rossi, ícone dessa categoria musical, vem agradando cada vez mais o público LGBT.

Além do pernambucano, também foram selecionados, para a mesma categoria, os roteiros de Mario Oshiro Junior (Batalha no Prédio: A Receita da Boa Vizinhança), Gabriel Melin de Campos (Histórias da Liberdade), Manuel Rolim Andres e Jussara Ferreira Schmidt (Arte no Prato). Já no gênero “Ficção”’, foram escolhidos Otávio Chamorro (Call Center), Juliana Rosenthal Knoepfelmacher (Habeas Corpus), Marcela Macedo (Impulso), Natalia Milano e Bryan Ruffo (Bryan & Nat 1/3). E, fechando a lista de destaques dessa edição, Carolina Maciel de Arruda (De Magrrrila), Fernando César Côrrea Esposito e Ana Júlia Alcantara Monteiro Travia (Minha Querida Vagina), Leonardo Raoni e Julia Fovitzky (Princesa Carlos), Bernardo Marques (Artifíces do Som: Samba Carioca), destaques da “Social Video”.