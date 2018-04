O cinema nacional ganha janela inédita na programação semanal da Cinemark, em 19 cidades e 20 salas em todo o Brasil. A partir de 3 de maio, obras brasileiras de ficção e documentais passam a ser exibidas de segunda a sexta-feira, às 19h, em sessões de pré-estreia, com ingressos a preços especiais de R$ 12. Batizada de Projeta às 7, a iniciativa vai levar em seu primeiro ano de atividade 14 títulos inéditos às salas de cinema da maior rede exibidora do país.

Os filmes do Projeta às 7 poderão ser conferidos em 20 cinemas de 19 cidades: São Paulo (Shoppings Eldorado e Santa Cruz), Rio de Janeiro (Downtown), Aracaju (Shopping Jardins), Belo Horizonte (Pátio Savassi), Brasília (Pier 21), Campinas (Iguatemi), Campo Grande (Shopping Campo Grande), Cuiabá (Shopping Goiabeiras), Curitiba (Shopping Miller), Goiânia (Shopping Flamboyant), Londrina (Boulevard Londrina), Natal (Midway Mall), Porto Alegre (Barra Sul), Recife (Riomar), Ribeirão Preto (Novo Shopping), Salvador (Salvador Shopping), Santos (Praiamar), São José dos Campos (Colinas) e Vitória (Shopping Vitória).

A programação será dedicada a obras que normalmente têm pouco espaço no circuito comercial. A curadoria será feita pela Elo Company, responsável pela seleção dos longas-metragens.

Com o projeto, a Cinemark dá mais um passo na valorização do cinema nacional. Nos últimos 18 anos, a rede realizou o Projeta Brasil – um dia totalmente dedicado aos filmes brasileiros, com ingressos a preços populares e renda totalmente revertida para outras ações de valorização do audiovisual brasileiro. Nesse período, o Projeta levou mais de 2 milhões de espectadores para as salas da Rede.

Três filmes já estão listados pelo projeto: o longa de ficção “Querida Mamãe”, de Jeremias Moreira Filho; o documentário “Em um Mundo Interior”, de Mariana Pamplona e Flavio Frederico, que acompanha a vida de sete famílias com crianças autistas; e o drama pernambucano “Amores de Chumbo”, de Tuca Siqueira.

Após as exibições em pré-estreia, os títulos serão lançados comercialmente em outras salas e seguem a vida comercial em outras janelas.