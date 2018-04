Contextualizar historicamente grandes migrações no Brasil a partir de histórias de amor. Essa é a premissa da série documental BR3 – Amores Migrantes, que a TV Brasil exibe na faixa Olhar Nacional, a partir desta semana na madrugada de domingo (15) para segunda-feira (16), à 1h.

Em 13 episódios de 52 minutos, a produção nacional independente mostra relacionamentos que ocorreram durante movimentos migratórios de grandes proporções no país, entre os anos de 1950 e 1980. O romance dos casais é o ponto de partida para revelar as transformações que o Brasil sofreu nessas décadas.

Obra audiovisual independente selecionada pelo PRODAV/TVs Públicas, BR3 – Amores Migrantes retoma a época da construção de Brasília, o período da ditadura militar, a fase da corrida do ouro em Serra Pelada e a migração de metalúrgicos no ABC de São Paulo. Esses e outros processos de deslocamento populacional servem como pano de fundo para as narrativas.

Produzida pela Miração Filmes, a série é dirigida pelo documentarista Sergio Roizenblit. Na atração, BR1 e BR2 são as cidades de origem do casal e BR3 o local do encontro. Enquanto acompanha as transformações no país, o programa reconstrói a história pessoal de cada personagem, apresenta as motivações para a mudança e mostra as novidades em suas vidas depois do encontro.